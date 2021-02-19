В Первомайске Николаевской области ученик пятого класса спас первоклассника, который провалился под лед. Об этом сообщается на сайте Первомайской городской территориальной общины. Возвращаясь домой после уроков, Максим Мотуз услышал крик о помощи со стороны реки. Парень побежал на берег и увидел в воде ребенка. «Пятиклассник не растерялся, схватил ветку дерева, лежащую поблизости, и бросился на помощь. Юный спасатель прополз по льду 2,5 метра, подал ветку потерпевшему и помог ему выбраться на берег », — сообщается на сайте. Пострадавший оказался учеником 1-го класса этой же школы. Ему оказали медицинскую и психологическую помощь. Состояние здоровья парня оценивают как удовлетворительное. В школе юному спасателю вручили подарок. Напомним, на Закарпатье патрульные, совместно с неравнодушными гражданами, вытащили мужчину, провалившегося под лед. Случилось это 15 февраля в Мукачево. Мужчина гулял с собакой по озеру. В какой-то момент лед не выдержал и человек с четвероногим ушли под воду. Инспекторы пытались добраться до мужа по льду, но ничего не получалось, ведь лед был слишком тонким. Впоследствии стражи порядка получили веревку и спасательный щиток и забросили его в водоем. Пострадавший ухватился за спасательную конструкцию и патрульные с неравнодушными гражданами и спасателями вытащили его. Собаку также спасли.

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