Верховная Рада 17 февраля приняла за основу законопроект №4184, который предусматривает введение налога с продаж электронных услуг. Речь идет о так называемом «налоге на Google».

Как пояснил глава финансового комитета Данил Гетманцев, такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. и по подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.

Он также заявлял, что Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине, как и отечественные компании. Налогом будут облагать следующие услуги:

поставки изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в них;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также

дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставление рекламных услуг в сети интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

В материале «Сегодня» говорится, что изменения могут напрямую коснуться всех украинцев, которые пользуются интернетом. Ведь международным компаниям придется платить налоги в тех случаях, когда украинский гражданин решит оплатить подписку на зарубежную интернет-газету/журнал, решит увеличить объем места в своем почтовом ящике (эти услуги также обычно предлагают за деньги), захочет купить платное приложение в Google Play или App Store. Введение 20% налога отразится на стоимости этих услуг, уверен юрист. То есть плата, очевидно, повысится.

Вместе с тем интернет-сервисы и услуги, которые сегодня можно получить бесплатно, для украинцев бесплатными и останутся. Их облагать НДС не планируют.

Эксперты видят как плюсы, так и минусы введения НДС на электронные услуги.

В частности, в настоящее время отсутствие налогов на интернет-услуги некоторые интернет-компании используют для ухода от налогообложения. После принятия этого закона компаниям таки придется платить налоги в полном объеме, что позитивно отразится на бюджете. По расчетам авторов законопроекта, за счет этого налога Украина сможет наполнять бюджет примерно на 3 млрд грн в год. И это можно было бы тоже рассматривать как позитивный момент, однако эксперты сомневаются, что компании станут активно регистрироваться как налогоплательщики в Украине и перечислять деньги в бюджет.

«Google, Facebook, другие сети действительно живут в значительной степени именно за счет рекламы. Но у нас объем такой рекламы не очень большой. Ведь реклама не транслируется на все страны, это делается локально, таргетированно. Расчетов, сколько получает, например, Фейсбук от рекламы в Украине, авторы не приводят. Соответственно, у меня есть сомнения насчет поступления таких значительных сумм в бюджет. Эта сумма мне кажется нереалистичной», – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Непонятным остается и то, как международные компании должны оформлять документы, чтобы платить в Украине НДС.

«У нас по законодательству компания-нерезидент должна получить соответствующие документы, чтобы стать плательщиком НДС. В законопроекте прописан порядок. Компания должна будет зарегистрироваться в электронном кабинете плательщиков налогов. Но это, на мой взгляд, выглядит не совсем реально. Большинство таких компаний никакой хозяйственной деятельности в Украине не ведут, они оказывают только интернет-услуги. Зачем им регистрироваться в качестве налогоплательщиков в Украине? К тому же, например, для регистрации нужен украинский электронный ключ, а у международных компаний есть ключ США. Как они будут выходить из этой ситуации? Плюс получение налогов в долларах требует внесения изменений во многие законодательные акты Украины», – перечисляет digital-адвокат Андрей Шульгин.

При этом украинскому бизнесу могут снизить налог. В законопроекте № 4184 прописана отмена НДС для украинского бизнеса, который покупает электронные услуги у компаний-нерезидентов. Поэтому, например, подписка или покупка бизнес-приложений для украинских компаний может стать на 20% дешевле.