Сотрудники коммунального предприятия «Центр организации дорожного движения» провели проверку причин падения дорожного знака 5.16 «Направление движения по полосам», что произошло 18 февраля на улице Крещатик. Об этом сообщает пресс служба Центра организации дорожного движения. Установлено, что в результате неблагоприятных погодных условий сильного ветра, было повреждено крепление дорожного знака, что привело к его падению. На данной локации уже установлен новый дорожный знак. Сотрудники Центра организации дорожного движения начали внеплановую проверку всех дорожных знаков над проезжей частью улично-дорожной сети Киева. Проверка продлится до 22 февраля.

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Как сообщалось, 18 февраля на улице Крещатик на автомобили, стоявшие перед светофором, упал дорожный знак, который висел над проезжей частью. Повреждения получили две машины.