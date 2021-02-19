Полиция в ходе спецоперации задержала водителя автомобиля Hyundai, который в центре Киева совершил драку с пешеходом, в результате которой последний скончался на месте. Об этом сообщается на странице «Киев оперативный» в Facebook. Также появилось видео смертельной драки. Как видно на видео, водитель и пешеход не поделили, кто кого пропускать на пешеходном переходе. Ранее сообщалось, что возле театра Ивана Франко человек неславьянськои внешности на дороге ударил пешехода, удар оказался смертельным. Врачи скорой помочь не смогли. Сам же «боец» с места скрылся. Полиция Киева проводила операцию по розыску и задержанию автомобиля и водителя Hyundai Sonata KA0698CO серого цвета.