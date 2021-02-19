Украина будет получать вакцины от коронавируса благодаря механизму глобального доступа COVAX и прямым закупкам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

«Мы все еще рассчитываем на первые партии в феврале. Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может безвозмездно или по заниженной цене получить от 8 до 16 млн доз — фактически, для 8 млн человек», — заявил министр.

Он также добавил, что согласно информации ЮНИСЕФ и должностных лиц ЕС, в начале марта в Украину поступят первые партии вакцины BioNTech/Pfizer — 117 тысяч доз. По словам министра, в первом полугодии 2021 года Украина может получить от 2,2 до 3,7 млн доз от компании AstraZeneca/Oxford.

Отдельно он подчеркнул, что закупать вакцины Украина может за счет средств госбюджета, международных доноров, кредитных средств или программ Всемирного банка и ЕБРР.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что старт вакцинации от COVID-19 в Украине был сорван по причине дефицита препаратов, который наблюдается и в странах Европейского союза.

В Израиле представили разработку так называемого «зеленого паспорта», который будут получать граждане, получившие прививку от COVID-19 или уже перенесли коронавирусную инфекцию.

