После нескольких резонансных случаев самоубийств подростков в Украине хотят запретить TikTok, как социальную сеть, которая не контролирует вредный для детей контент.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Украине Николая Кулебу.

«Мне звонила директор одной из школ под Киевом, и сказала, что только они собрали более 10 тыс. подписей от учителей и родителей о запрете TikTok», – говорит Кулеба.

По его словам, такая практика имеется и в других странах, например, в США и Италии.

«Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопросы контроля поднимался. Но это должен делать провайдер – владелец TikTok так же, как в Facebook или Youtube, должен контролировать контент и не позволять обнародование деструктивного контента. Этого, как раз, в TikTok и нет», – пояснил он.

Отметим, для запрета TikTok нужно подать соответствующий законопроект в Верховную Раду. Если парламент его поддержит, эта сеть может быть запрещена.

Как сообщалось ранее, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. А ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Правоохранители говорят, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».

Подписки на сервисы и приложения в Украине могут подорожать. Дело в том, что Верховная Рада 17 февраля приняла за основу законопроект №4184, который предусматривает введение налога с продаж электронных услуг. Речь идет о так называемом «налоге на Google».