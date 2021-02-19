После окончания отопительного сезона газ украинцам будут продавать уже по новым, годовым тарифам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству.

«Максимальный тариф 6,99 грн за куб до конца отопительного сезона. Это справедливая цена. Свидетельствует этому то, что поставщики сами снизили цену на газ в январе. Некоторые компании ставят цену даже меньше», – заявил премьер.

Шмыгаль также добавил, что Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, установила максимальный тариф 1,79 грн. Для 13 компаний этот тариф уже начал действовать. Кроме того, правительство подписало меморандум с городскими головами, это гарантирует, что тарифы на отопление и горячую воду повышаться не будут.

Премьер заверил, что Кабинет министров делает все, чтобы компенсировать расходы на коммуналку с помощью субсидий: «Сейчас в Украине 3 млн субсидиантов, еще 1,8 млн получают льготы. Субсидий хватит на всех, кто в этом нуждается. Финансирование уже составило 5 млрд (в январе). Значительно упростили доступ к субсидиям, большинство получает их после обращения. 572 тыс. семей получают около 570 грн компенсации высоких тарифов на электроэнергии».

Накануне исполняющий обязанности главы Минэнерго Юрий Витренко заявил, что продажа газа населению по себестоимости не покроет субсидии, которые обеспечиваются ценой в 6,99 грн.

Он также добавил, что правительство работает над тем, чтоб цены на газ для населения не становились выше 6,99 грн/куб. м до конца текущего года.