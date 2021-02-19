Компания «Укрзализныця» заменила несколько дополнительных поездов, которые накануне назначили к 8 марта. Такое решение было принято в связи с карантином, который ввели в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс служба «Укрзализныци». Компания заменила дополнительный поезд из Киева в Ивано-Франковск на рейс Запорожье — Львов. Специальный рейс поезда №120 будет курсировать 5 и 7 марта из Запорожья, а 6 и 8 марта назад во Львов. «Укрзализныця» сообщила, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в регионах и в связи с повышением уровня заболеваемости коронавирус и введением дополнительных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области предлагает альтернативные направления путешествия. «Среди восьми предназначенных к первому удлиненного весеннего уикенда поездов рекомендуется рейсы в Одессу, Ужгород, Винница, Сумы и Ковеля», — говорится в сообщении. Отметим, что вчера «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на выходные, которые приходятся на 8 марта. Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения заявили о критической ситуации в Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости коронавирус. К слову, в Украине планируют проложить высокоскоростную железнодорожную линию от Одессы в ЕС. Также сообщалось, что детские и студенческие билеты на Интерсити + отныне можно купить через чат бот.

Читайте также: Цены на железнодорожные билеты будут расти: когда, на сколько и как сэкономить