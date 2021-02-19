В Черкасской области во время заготовки древесины погиб 51-летний работник. Об этом сообщили в пресс служба Управления Гоструда Черкасской области. Несчастный случай произошел в Степанецком лесничестве 18 февраля. Дерево раздавило работника частного предприятия «ардес». По предварительной информации, работник 1970 года выполнял работы по заготовке древесины. В это время на него упало дерево, что привело к смерти. Управление Гоструда в Черкасской области должно создать специальную комиссию и проведести расследования несчастного случая. Напомним, в Черкасской держится крепкий мороз. На дорогах гололедица. На автодорогах Черкасской оснащены пункты обогрева и места отстаивания транспорта. В Черкасской области на автодорогах государственного значения обустроены 39 стоянок и мест отстаивания транспортных средств. Также на территории области работает 65 стационарных пунктов обогрева, из которых 22 оснащены в городе Черкассы. В ночь на 17 февраля температура воздуха в Черкассах снизилась до -29,3º. Город стал самым холодным городом не только Украины, но и Центральной Европы. Ранее из-за ледяной дождь и мокрый снег Черкасской дороги и тротуары превратились в каток.

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