В детском саду №37 «Звоночек» в Луцке воспитательница и няня издевались над 4-летними детьми: их ставили в угол, били и заклеивали рот скотчем. Несмотря на резонанс, местные власти и директор садика не увольняют педагогов и отказываются ставить видеокамеры.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Родители стали замечать, что дети возвращаются домой с шишками на голове, со странными следами вокруг рта, а также самостоятельно ставят себя дома в угол, если пошалили. При этом дети боялись рассказывать обо всем родителям. Одна из мам даже повела ребенка к врачу, заметив покраснение у рта, женщина думала, что это аллергия, а ребенок не признался, что ему заклеивали рот скотчем.

Скандал вспыхнул после того, как один из детей внезапно отказался идти в садик, признавшись, что там кричат.

Оказалось, что работники садика кричали на детей, и могли дать подзатыльник. Один ребенок пришел домой даже с шишкой на голове. В качестве наказания педагоги приказывали детям садиться в угол на стульчик.

«Понимаете, воспитательница и няня весь день торчали в телефонах, а малышей заставляли тихо сидеть на стульчиках. Там детей-то ходит не больше пяти человек из-за карантина. Но они им мешали. При этом сотрудницы запрещали детям рассказывать об этом всем родителям, говорили, что «это наш секрет». Я даже не знаю, сколько времени все это длилось. Потому что маленькие дети напуганы и верят этим воспитателям, не делятся с родителями. А малыши приходили с синяками на руках, царапинами, следами от скотча», – говорит отец одного из детей.

Несмотря на резонанс, и воспитательница, и няня продолжают работать, хотя директор садика Валентина Винник пообещала педагога уволить.

В том, что директор детсада знала о методах своих подчиненных, сомнений у родителей нет. Как только одна из мам одела ребенку смарт-часы, которые могут записывать аудио и видео, заведующая сразу же ей позвонила и начала выяснять, не ведется ли запись.

Сейчас родители не могут попасть в садик из-за карантинных ограничений, поэтому они настаивают на том, чтобы в группе были установлены видеокамеры. Руководство садика против.

Издание также добавляет, что детский садик №37 уже попадал в скандал несколько лет назад. Одна из мам, у которой в это учреждение ходили трое детей, жаловалась на поборы.

Как сообщалось ранее, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. А ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Правоохранители говорят, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».Похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.