В Днепре пропал 20-летний Александр Нетеса, который 18 февраля сел в машину, заказанную через приложение BlaBlaCar. Спустя 20 минут парень перестал выходить на связь.

Об этом пишет «Наше Місто».

Семья парня обратилась в полицию. По словам отца Нетесы, водитель BlaBlaСar позвонил юноше за полчаса до выезда, тот сел в машину возле торгового центра «Наша Правда» в 5:47. Точное время удалось зафиксировать благодаря переписке парня с девушкой.

До сих пор парень не выходит на связь — телефон перед выходом он полностью зарядил.

Куда направлялся молодой человек, его родные и близкие также не знают.

Приметы парня: на вид 20-25 лет, волосы русые, рост около 180-185 см. Был одет в серую шапку, черную куртку до колен, черные джинсы и черные ботинки. Особая примета: татуировки почти по всему телу. Телефон для связи с родными Александра +38 (066) 608-48-49.

Спасатели, лесники и волонтеры не прекращают поиски 40-летнего киевлянина, который заблудился во время катания на лыжах в Карпатах 13 февраля.

Напомним, во Львове разыскивали двух несовершеннолетних девочек — 13-летнюю Ирину Лукову и 14-летнюю Викторию Савку, которые сели в такси и исчезли.