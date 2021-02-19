В России в Санкт-Петербурге совершено нападение на дежурного коменданта Генерального консульства Украины.

Как сообщает в Telegram-канале журналист Игорь Соловей, на мужчину напали с ножом. Он также сообщает, что нападавший уже задержан.

«Нападавший нанес дежурному коменданту два ножевых ранения. Угрозы жизни украинскому сотруднику нет».

Соловей пишет, что российские правоохранители «без особого энтузиазма» занялись расследованием происшествия. Он не исключает, что им было известно о готовящемся нападении.

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что коменданта после нападения увезли на скорой: «34-летний Назар С. ударил сотрудника консульства на улице Бонч-Бруевича, попытался сбежать, но был задержан нарядом полиции, который оказался неподалёку. Причины выясняют, охранник жив – ранение оказалось легким».

Как сообщалось ранее, трое граждан Украины пострадали в результате ДТП, которое произошло с туристическим автобусом в Египте.

Накануне появились подробности пожара в «Эпицентре» Первомайска. Поджигатель пришел в торговый центр с топором и напал на охранника, а затем устроил пожар в помещении гипермаркета.