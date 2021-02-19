В Кривом Роге в отделении «Укрпочты» произошел языковой скандал. Сотрудница организации отказалась перейти на украинский язык по просьбе посетителя. Кроме того, она игнорировала правила карантина — была без маски.

Видео скандала опубликовали в YouTube.

«Я говорю, как мне удобно, и никто никаким языком не запрещал разговаривать. Я вижу, умные очень, а ведете себя как быдло»,– ответила она на просьбу перейти на украинский язык.

«Вы не надели маску, говорите не на государственном языке, кроме того, вы мне отказали в обслуживании, и кто тогда здесь и что нарушает, можете мне сказать? И кто из нас быдло?», – возмутился посетитель.

Вскоре в отделение почты приехали сотрудники полиции, которые успокоили спорящих.

https://www.youtube.com/watch?v=T0BHextSIL4&feature=emb_logo

Как сообщалось ранее, сотрудницу кофейни, которая стала фигуранткой языкового скандала в Днепре, уволили — посетительница кафе Coffein накануне заявила, что бариста не поняла слово «тістечко» и отказалась говорить с ней на украинском языке, потому что родилась не в Украине.

Напомним, депутаты от фракции «Слуга народа» подали в парламент два законопроекта против штрафов за нарушение «языкового закона«. Один проект предлагает отменить штрафы, второй — отложить действие.

Как сообщалось ранее, в киевском супермаркете NOVUS произошел языковой скандал. Покупатель утверждает, что кассир ответила матом на требование обслужить ее на украинском языке. В компании заявили, что после скандала последовали увольнения.

В Днепре разгорелся языковой скандал в школе №137. Учительница младших классов назвала детей из русскоязычных семей врагами народа.

А в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова вспыхнул скандал — преподавателя и профессора Евгению Бильченко уличили в том, что она ненавидит Украину и выступает на каналах «ДНР» и российском телевидении. Преподавателя уже уволили.

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова подняла у себя в Facebook скандальный языковой вопрос. На своей странице она опубликовала шутку на тему закона об украинском языке, и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу.