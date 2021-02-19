На Харьковщине впервые после авиакатастрофы, в которой погибли 26 офицеров и курсантов, возобновили полеты на самолете Ан-26. Об этом сообщила в Facebook пресс служба Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. «После длительной остановки полетов, самолет Ан-26Ш снова в небе. Основной задачей командирских тренировочных полетов, пока продолжаются, является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задросельованим двигателем », — говорится в сообщении. По словам заместителя командира воинской части по летной подготовке Романа Куценко, пока выполняются командирские полеты.

«Их основная цель — поддержание на высоком уровне и усовершенствование навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов. Выполняют полеты самолеты Л-39, вертолеты Ми-2 и самолета Ан-26. Самолеты Ан-26 после длительного перерыва в полетах сегодня начали с отработки полетов на имитацию отказа двигателя и выполняют посадку на одном двигателе », — отметил Куценко. Как сообщалось, вечером 25 сентября 2020 при заходе на посадку на аэродром в г.. Чугуев на Харьковщине разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант умер в больнице от ожогов, еще один курсант выжил. Расследование катастрофы самолета Ан-26 находится на завершающем этапе. По делу уже допросили 81 свидетеля и провели более 100 судебных экспертиз. 18 декабря 2020 в Государственном бюро расследований сообщили о подозрении командующему Воздушных сил Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета Ан-26 под Харьковом. Командующий Воздушных сил Сергей Дроздов, которому вручили подозрение, не был задержан. Досудебное следствие продолжается.