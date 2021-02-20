Администрация президента США Джо Байдена не намерен приглашать Россию присоединиться к странам Большой семерки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Псаки, пишет Голос Америки. «Я не думаю, что мы снова приглашаем Россию (вступить в Большой семерки, — ред.)», — сказала она. Отмечается, что общаясь с журналистами на борту президентского самолета, следовавшего в штат Мичиган, Псаки отметила: любые предложения о вхождении России в G7 могут быть сделаны только совместно со всеми участниками Большой семерки. В пятницу состоялась встреча лидеров Большой семерки в виртуальном формате. «Этим утром, я впервые на посту президента встретился с другими лидерами G7. Я четко заявил, что США вернулись — и, что я настроен работать с ними, чтобы контролировать пандемии и ответить на общие для нас вызовы », — заявил Байден. Как сообщает издание The New York Times, в ходе встречи Байден отметил необходимость ответить России и подготовиться к «длительной стратегической конкуренции с Китаем». Напомним, ранее идею протянуть Россию в Большой семерки продвигал уже експрезидент США Дональд Трамп. После этого в правительстве Великобритании сообщили, что готовы использовать вето, чтобы заблокировать возвращение России к G7. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия не будет включена в страны-члены G7. Россия была членом G7 до 2014 года, когда клуб назывался Большой восьмеркой или G8. Через аннексию Крыма ее исключили из этой группы и больше она не участвовала во встречах этого формата. Сейчас членами G7 является Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.