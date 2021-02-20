С начала текущих суток, 20 февраля, на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Так, вблизи Новгородского вооруженные формирования РФ открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более 30 мин. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет. «Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами», — говорится в отчете. Зато за прошедшие сутки, 19 февраля, оккупанты в Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем, а у Южного — еще и из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2. На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет. Накануне секретарь СНБО заявил, что солдаты на линии разграничения могут открывать огонь.