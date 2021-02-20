Украина ширится волна детских суицидов. 16 февраля в Боярке (Киевская область) в академическом лицее «Гармония» две ученицы седьмого класса выпили по 40 таблеток дротаверина (действующее вещество всем известной «Но-шпы»), в результате чего одна из девушек скончалась, вторая в больнице в тяжелом состоянии. Дети, которые учатся в этом лицее, говорят, что обе девочки неплохо учились, были общительны и открыты. Есть неподтвержденная информация, что в одной из них были проблемы в семье. Глава департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко на своей странице в Facebook заверила, что школьницы склонны к самоубийству, а их семьи "не находятся на учете как попавшие в сложные жизненные обстоятельства». Чиновница также опровергает слухи о проблемах с родителями в одной из девушек. «Около месяца школьница, которая выжила, увидела в социальной сети TikTik видеозапись, где на черном экране было предложение:« Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет », — сказано в сообщении Усенко. Не успела страна оправиться от этой новости, как на следующий день в Умани (Черкасская область) госпитализировали двух восьмиклассниц, которые также наглотались таблеток. Девушки выпили по 10 таблеток. К счастью, они живы, пока находятся под наблюдением медиков. Заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций клиники «Охматдет» Александр Урин констатирует рост количества попыток самоубийств среди детей в первые недели 2021 года. «За первые полтора месяца 25 детей (предпринимали попытки суицида). Это по сравнению с 54 случаями за весь прошлый год », — описывает ситуацию врач. Глотанием таблеток беда не ограничивается. 28 января в Чайках под Киевом, 10-летний мальчик погиб в результате падения из окна 15 этажа. 2 февраля 13-летняя девочка погибла в результате падения с балкона 17 этажа в Киеве, по ул. Максимовича. По данным СМИ, девочку звали Ника. Ее мать Светлана заявила, что, по мнению родственников, Нику подтолкнули к самоубийству так называемые «группы смерти» в соцсетях. «Это наше предположение. Пока идет следствие, телефон дочери находится в полиции, там его изучают. Выводы будут известны примерно через месяц, тогда нам его вернут. Но я залезла в Telegram, точно знаю, что она находилась в одной группе, правда, это группа знакомств, там собираются подростки по интересам. Но говорят, что и через знакомства их втягивают в эти группы смерти », — отметила женщина. Девочка хорошо училась, была талантливой и творческой. Ирина Чернилевская — директор гимназии, где училась Ника, вспоминает о нем как об успешной ученицу, которая писала стихи и рисовала. 8 февраля в Харькове пропал 15-летний Антон Логвинов. 10 февраля тело подростка обнаружили под мостом в жилом массиве Алексеевка. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что полиция предполагает, что парня убили, или он покончил с собой, также существует версия несчастного случая. 9 февраля в Харьковском спортивном лицее умерла 16-летняя призер украинских соревнований по толканию ядра. Девушка была ученицей 11 класса и жила в общежитии при лицее. В местном Telegram-канале, который первым сообщил о событии, писали, что смерть может быть связана с токсикоманией и девушка вдохновлялась освежителем воздуха. 15 февраля в Дарницком районе Киева на улице Княжий Затон 13-летняя девочка погибла в результате падения с балкона на 14-м этаже многоэтажки. Через день после этой трагедии произошла следующая, снова в Дарницком районе: 15-летняя девушка погибла на месте в результате падения из окна 16-го этажа на ул. Архитектора Вербицкого. Пока окончательных результатов расследования относительно этих случаев нет, поэтому однозначно утверждать, что каждый из погибших сознательно покончил с собой, нельзя. Однако факт остается фактом: количество подобных случаев резко увеличилось. Что же происходит? Ответ на вопрос «почему дети так легко прощаются с жизнью?» «Главком» искал вместе со специалистами.

У детей и подростков, которые приобщаются к опасным экспериментам над собой, не срабатывает инстинкт самосохранения

смертельное подражания

Детский психолог Оксана Голуб обращает внимание, что сейчас у детей есть возможность искать и находить в интернете любую информацию, поэтому зайти на страницы «групп смерти» — по сути, дело одной минуты. Кроме того, на них можно встретить и случайного. «Группы смерти — это нечто такое запрещено, а потому интересное. Первоначально у детей возникает обычный интерес: мол, я просто почитаю, от этого со мной ничего не случится. Именно в этом первом шаге и кроется самая большая опасность, ведь волевые качества у детей и подростков еще не до конца сформировались, и они просто не могут вовремя остановиться », — объясняет експертка. Дети до конца могут не осознавать всей опасности того, что собираются сделать. «Как правило, такие причинно-следственные связи не могут установить ученики младшей школы, однако случается, что механизм не срабатывает и у старших. Подростки не всегда могут адекватно оценить свои возможности », — подчеркивает Голуб. Психолог уточняет: появляется заинтересованность — становится интересно посмотреть, как кто-то делает что-то опасное — интересно попробовать на себе. Детский психолог отмечает: подобные проверки себя на храбрость и рискованность были и раньше. Правда, у предыдущего поколения, которое росло без интернета, условная смелость проверялась несколько иначе: залезть на крышу, спрыгнуть с высокого дерева. «Однако масштабы проблемы и степень опасности были значительно меньше, потому что дети предыдущего поколения все-таки имели какие-то рамки запретов и точно знали, что можно, а что — нет. Сейчас у детей запретов значительно меньше, в интернете же их вовсе нет. И дети сейчас другие: в них значительно меньше физической активности, зато есть постоянный доступ к гаджетам, к интернету. Следовательно, они познают мир и проверяют себя теми путями, которые им рекомендуют в сети », — объясняет фахивчиня. По мнению психолога, в «боярской трагедии» в первую очередь сработало желание подражания. «В видеороликах Tik-tok (соцсеть с видеороликами. Существует отдельный жанр видео Tik — tok: челлендж — задача вроде« сделай как я », -« Главком ») не показывают, что если так поступить (выпить 40 таблеток), то можно умереть, а самостоятельно то об этом девушки не подумали. Дети просто не понимали, что это за таблетки, сколько их можно пить и для чего. Недостаток информации не позволил установить причинно-следственную связь. Повторение сейчас модно: флешмобы, Челендже … Тем более такие, где мелькает предупреждение: не повторять в домашних условиях — это дразнит, провоцирует », — считает Голуб.

Кто следующий?

Бытует мнение, что в группы смерти или к опасным челлендж приобщаются дети и подростки из неблагополучных семей. «Это — миф», — комментирует «Главкому» детский психолог Екатерина Гольцберг. По словам експертка, человеку всегда удобнее думать о какой-либо опасности с позиции «со мной такого не случится». Людям удобнее придумывать какую-то сегрегацию, разделять на бедных-богатых, благополучных-неблагополучных и причислять себя к той категории, которая находится в условной зоне безопасности. Психолог обращает внимание: поколение нынешних детей очень отличается от поколения своих родителей. «Это поколение особое даже с точки зрения инстинктов. К примеру, оно является обычным к компьютерам, а также к тому, что в компьютерных играх есть куча жизней, что само по себе меняет сознание », — отмечает эксперт. «Поколение наших детей часто не видят будущего. Они говорят, что жизнь не имеет смысла. Кроме того, это поколение практически не знает отказов. Все, что они хотят — сразу получают. Им скучно жить. Эти дети ищут чего-то большего: яркого, шокирующего », — объясняет Гольцберг. Эксперт также отмечает, что у детей и подростков, которые приобщаются к опасным экспериментам над собой, не срабатывает инстинкт самосохранения. «Им не хватает критического мышления, установление причинно-следственных завязок. Это поколение, которое живет в очень интенсивном потоке информации, и они не могут отличить, где истина, а где ложь. Далеко не у всех родителей было время это объяснить, а книг эти дети не читают: только интернет », — добавляет Гольцберг. Ответы на вопрос о том, почему у детей не срабатывает инстинкт самосохранения, психотерапевт Алеся Бивалькевич предлагает искать в поведении взрослых. «Скажите, а взрослые что, перебегают дорогу на красный свет или в запрещенном месте? Конечно, протекают. Наши дети только смотрят на нас и подражают нам. Поэтому вопрос не в их инстинкта самосохранения, а к нашему общему отношение к личной безопасности и ценности жизни », — подчеркнула експертка в комментарии« Главкому ».

рекомендации родителям

Опрошенные «Главкомом» психологи сформировали перечень правил, которые помогут родителям уберечь детей от опасных челлендж и участия в «группа смерти». Если их систематизировать, можно выделить следующие ключевые советы.

1. Родители, посмотрите на себя

В первую очередь … отложите гаджеты. Семья должна научить ребенка общаться. Для этого, в первую очередь, нужно с детского сада разговаривать с ребенком примерно так же, как мы, взрослые, общаемся между собой. В семьях, где принято говорить, дети могут многое рассказать родителям о себе. В тех семьях, где с общением плохо, родители сами сутками не выпускают из рук телефон, аналогично ведут себя и дети. Они просто копируют модель поведения взрослых: больше времени в интернете, меньше — в режиме реального общения. Когда возникает интерес к чему-то непонятного, такие дети делятся не с родителями, а с друзьями, у которых также могут быть проблемы с причинно-следственными связями. Тогда уже двое подростков вместе решают попробовать что-то запрещено и интересное, за компанию делаются много глупостей.

2. «Прикоснитесь» ребенка

В продолжение темы общения: оно должно быть разным. Расскажите, как у вас прошел день и спрашивайте ребенка, как у нее. Не нужно ограничиваться скупым «Как дела?», Потому что в ответ услышите «Все ок». И на этом разговор закончится. Спросите, как дела у друга или подруги вашего ребенка, как прошел урок любимого предмета интересного происходит в классе. Это не займет много времени даже в очень занятых родителей. Когда ребенок видит, что ей задают вопросы, рассказывают о своем дне — она делает то же, срабатывают зеркальные нейроны. Контакт необходим. В течение дня уделите пару минут на то, чтобы написать ребенку смс вроде: «Я тебе положила яблочко — попробовал, какой сладкой?».

3. Узнавайте ребенка

Родители должны с рождения ребенка знать и отслеживать, что нравится потомству, кто ее друзья, что она читает, что смотрит, где гуляет, вообще — чем живет. Тогда, по крайней мере, сюрпризов будет меньше. Обращайте внимание на изменения в поведении и привычках своего ребенка. В первую очередь должны насторожить изменение режима дня, проблемы с питанием, появление на теле шрамов или синяков, агрессивное поведение.

4. Устанавливайте рамки, ограничивайте время в гаджетах

Ребенок с детства должен понимать, что существуют определенные правила, которых нужно придерживаться. Все начинается с графиком жизни, режим дня. Должно быть понимание: есть вещи, которые можно делать, есть же те, которые категорически запрещено. К примеру, таблетки, спички, острые предметы не брать в руки, если взрослые тебя об этом не просили. Лекарства надо принимать только тогда, когда их выписывает врач, и только столько, сколько скажет кто-то из родителей. Зависимость от телефона формируется очень быстро, а побороть ее крайне трудно. Однако бороться с ней крайне необходимо. В семье есть взрослые, а дети, и устанавливать правила должны именно взрослые: условия и продолжительность пользования гаджетами должны регламентироваться и выполняться. Иначе ждите проблемы: нежелание делать домашние задания, читать, рассредоточенность, нарушения памяти …

5. Учите детей критическому мышлению

Расскажите ребенку, что интернет — это бесконечный поток различной, непроверенной информации, поэтому надо все проверять, переспрашивать у взрослых. Иначе научиться понимать, почему доверять можно, а чем — нет, нельзя. Детские психологи признают, что научить этому за один день очень трудно, а потому это не тема для одного разговора, а систематическая работа.

Наталья Сокирчук, «Главком»