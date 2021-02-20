Президент Франции Эммануэль Макрона, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой в этом году не брал участие президент России Владимир Путин выступил за диалог с Москвой. Трансляция мероприятия велась на YouTube. Макрона предложил создать новую архитектуру безопасности и доверия между странами. «Нам нужно заново построить архитектуру общей безопасности, которая должна включать в том числе диалог с Россией», — заявил французский лидер. В августе 2019 Макрона после встречи с российским коллегой называл Россию «глубоко европейской страной». «Мы верим в Европу, простирающаяся от Лиссабона до Владивостока», — заявлял он. Тогда президент выразил надежду на создание «архитектуры безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией». В середине февраля пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции. Президент пропускает мероприятие второй год подряд. В прошлом году вместо него в Мюнхен ездил министр иностранных дел Сергей Лавров. Позже Песков заявил, что о бойкоте конференции по безопасности со стороны России не идет. На прошлой неделе в интервью Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, которые создают риски для чувствительных секторов российской экономики. После этого Кремль сообщил, что СМИ неверно трактовали слова главы МИД. В частности, отметил прессекретар президента РФ Дмитрий Песков, Россия должна быть готова к недружественных проявлений со стороны Евросоюза, но хотела бы развивать отношения с ЕС. В свою очередь в Евросоюзе, говоря о недавних заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова по «разрыва отношений», заявили, что главное — это поведение и действия РФ. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрона поддержал позиции немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

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