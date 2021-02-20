В субботу, 20 февраля, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр. «20 февраля Облачно с прояснениями. В западных областях ночью и утром умеренный снег (в Карпатах местами значений снег), местами гололед, туман; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с », — говорится в прогнозе. Температура ночью в западной части составит 5-10 ° мороза (на крайнем западе около 0 °), на остальной территории 12-17 ° мороза; днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на Закарпатье до 5 ° тепла; на севере Левобережья ночью около 20 ° мороза, днем 2-7 ° мороза.

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В Киеве 20 февраля без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице 12-14 ° мороза, днем 1-3 ° мороза. Накануне сообщалось, что в Украине приближается потепление.