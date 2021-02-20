Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию пятого президента Петра Порошенко о том, что против телеканала «Прямой» планировали ввели санкции. Об этом Данилов заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера». «На основании чего и зачем (вводить санкции, — ред.)? И почему так проникается Петр Алексеевич вместе с членом Партии регионов Макеенко (Владимир Макеенко был формальным владельцем «Прямого»)? Никаких оснований для того, чтобы что-то происходило, в аппарате СНБО не рассматривали », — заверил секретарь СНБО. По его словам, в последнее время никакой информации о заседании СНБО в медиа к проведению заседания не поступало. «Кто-то Петра Алексеевича шантажировал? Может, он зря потратил деньги, не знаю », — добавил Данилов. В ответ ему народный депутат от «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что решение Порошенко «спасло ключевой проукраинский оппозиционный канал в Украине». Напомним, 18 февраля Петр Порошенко заявил, что стал официальным владельцем телеканала «Прямой», и сказал, что теперь президент Владимир Зеленский может «вводить санкции против террориста Порошенко». Решение о санкциях якобы должны были принять на заседании СНБО 19 февраля. Еще до заседания СНБО спикер Зеленского заверила, что канал «Прямой» не планируют закрывать. К слову, на днях советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в соцсети обсудил с ведущим телеканала «Наш» Максимом Назаровым закрытия канала «Прямой». Обсуждение выглядело ответы на комментарий ведущего Максима Назарова, который написал о закрытии «Прямого». «Закрыть нафиг Прямой» — написал Назаров. «Интересная идея … хотите избавиться еще одного конкурента в информационном вещании ???», — отреагировал Подоляк. Напомним, 19 февраля СНБО ввела санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции против восьми человек (среди них Виктор Медведчук и жена Оксана Марченко) Украина ввела на основании материалов Службы безопасности по поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса. Также под санкции попала Наталья Лавренюк — гражданская жена соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ранее на него наложили санкции, заблокировав работу трех его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Блокировка телеканалов произошло на основании действий правоохранительных органов. Эти каналы косвенно финансировались Российской Федерацией на этапе их приобретения. Сообщалось, что в настоящее время СБУ сжимает кольцо вокруг кума Путина. Также секретарь СНБО 19 февраля пообещал раскрыть оффшорные операции политиков.

Подробнее читайте в материале «Главкома»: Медведчук и Марченко финансировали террористов? Решивший СНБО