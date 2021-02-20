Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Виктор Ляшко связывает ухудшение ситуации с коронавируса в западных областях с зимним туризмом. Об этом он сказал эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». «Если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев. Мы можем четко проследить, что это связано с массовым передвижением там туристов », — пояснил Ляшко. Главный санитарный врач утверждает, что больные Covid-19 туристы приезжают в гостинице или рестораны, инфицируют персонал, а те, в свою очередь, передают вирус друг другу. «Поэтому на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и все заведения общественного питания», — добавил Ляшко. К слову, 19 февраля на Прикарпатье доставили первый в Украине мобильный Covid-госпиталь. Как известно, в Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирус — во многих населенных пунктах заполненность койко-мест более 90%. В Центральной клинической больнице закончились кровати. В связи с этим госпитализированных буквально кладут в коридорах и столовых. На место выехал главный санврач Виктор Ляшко, чтобы разобраться в ситуации. С 22 по 28 февраля в регионе вводят «красную» карантинную зону из-за критического распространение коронавируса. В этот период заведениям питания позволят работать только навынос. Работа развлекательных заведений, кинотеатров, клубов, спортзалов запрещается. Также будут закрыты школы для учащихся 5-11 классов, а проведение массовых культурных и религиозных мероприятий тоже будет запрещено. Также председатель Черновицкой обладминистрации Сергей Осачук заявил об угрожающей ситуации с распространением коронавируса в области. В больницах Черновцов заканчиваются кровати, отведенные для лечения больных ковид.

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