Сообщению о завершении работы своей миссии в Украине Международный валютный фонд создал негативный фон для визита президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом в эфире hromadske заявил советник главы Офиса президента и бывший министр экономики Тимофей Милованов. «Нас где-то обманули, но обманули тактически, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии (МВФ, — ред.), Которую растянули российские СМИ и это чувствовалось в Эмиратах», — сказал он. Милованов объяснил, что МВФ пообещал предоставить Прессрелизы перед публикацией, однако не сделал этого. «Поэтому нашей позиции не было, когда он (Прессрелизы, — ред.) Пошел по всем новостях, включая российских. Был вакуум, и его заполнили российской пропагандой », — отметил советник главы Офиса президента. Эксминистр считает, что МВФ должен дать ответ, почему сообщил о завершении работы именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации. «Ответы нет и, по сути, они не имеют ее давать, но вопрос остается открытым — случайность это или нет», — добавил Милованов. Также он отметил, что не может буди по умолчанию, что чтобы не сказали в МВФ — они правы. Он призвал отказаться от комплекса неполноценности, что мы якобы всегда делаем неправильно. «Мы не папуасами и нас нельзя гонять и обманывать», — подчеркнул Милованов. В то же время он отметил, что МВФ остается стратегическим партнером Украины, сотрудничество с которым очень важна, а также объяснил, что на самом деле в украинской власти и МВФ одинаковый взгляд на принципиальные вещи — борьба с коррупцией, независимость НАБУ, перезагрузки Высшего совета правосудия и тому подобное. А разногласия заключается в том, как это реализовать. Как уже известно, супруги Зеленских прибыли с первым официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 февраля. В частности, в день влюбленных Зеленский встретился с арабским принцем. Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Стороны договорились о пересмотре программы stand by. Обсуждались законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и меры в секторе энергетики. Впоследствии советник главы Офиса президента Тимофей Милованов объявил, что МВФ обкакався. Также Милованов и депутат от «слуг» сцепились в Facebook: Писать, что кто-то обкакався — легко, работать — тяжело.

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