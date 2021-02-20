Коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ушастик, вероятность этого составляет 99,9%. Такое мнение в интервью изданию ZDF выразил ученый-физик из Германии, профессор Роланд Визендангер (Roland Wiesendanger). С января по декабрь 2020 ученый из Гамбурга проводил собственное расследование — анализировал научные публикации и материалы СМИ, а также обсуждал происходящее с множеством коллег, компетентных в данном вопросе. «Я на 99,9% уверен, что коронавирус появился в лаборатории», — заявил Визендангер, оспаривая версию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Прессрелизы Гамбургского университета отмечается, что работа Визендангера не претендует на научность, однако в ней упомянутые веские аргументы, подкрепляющие описанную гипотезу. Ученый настаивает, что ряд косвенных доказательств указывают на то, что утечка в лаборатории — наиболее логичное объяснение ситуации с Covid-19. В частности, исследователь заметил, что его коллегам до сих пор не удалось обнаружить животное, заразила человека коронавируса. Кроме того, он обратил внимание на высказанные в начале пандемии опасения относительно безопасности условий, наблюдаемых в Институте вирусологии в Вухане. Он уверен, что первыми инфицированными были сотрудники лаборатории. Анализируя версию о возможных природные носители коронавируса, специалист ответил, что летучие мыши, о которых говорят в ВОЗ, живут на расстоянии почти двух тысяч километров от Вуханя, а значит, они вряд ли могут быть разносчиками Covid-19. Визендангер подчеркнул, что его работа не предназначена для научного сообщества, его цель — спровоцировать общественные дебаты о допустимости исследований, направленных на «искусственное усиление вирусов». В начале февраля эксперты ВОЗ заявили, что отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животной, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории. Отмечалось, что последний из перечисленных вариантов признали маловероятным, поэтому ученые не планируют его изучать в дальнейшем. В США выводам специалистов не согласились. Телеканал NBC News уточнял, что разведка страны располагает информацией о том, что Пекин пытался скрыть источник возникновения Covid-19 и его значение на ранних этапах распространения инфекции. Глава Госдепартамента США также заявил о наличии данных о том, что коронавирус Covid-19 появился в лаборатории в Вухане.