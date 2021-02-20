За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6295 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 429 детей и 223 медработника. По этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2225 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 73 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 4539 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 67017 (в частности методом ПЦР — 29731, методом ИФА — 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21102). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1299967 человек;

выздоровели — 1144516 человек;

летальных случаев — 25045;

проведения ПЦР-тестов — 6681355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г.. Киев (415).

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Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано 6531 новый случай коронавируса. 120 человек умерли в результате болезни. С диагнозом ковид были госпитализированы 2304 человека. Вместе с тем выздоровели от болезни 5857 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 61215 (в частности методом ПЦР — 26095, методом ИФА — 15567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19553).