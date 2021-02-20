Ежегодно 20 февраля, согласно указу президента от 11 февраля 2015 «О чествовании подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни», в Украине отмечают День Героев Небесной сотни. Именно в эти дни, семь лет назад, во время Революции достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 погибло больше активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014, официальные власти Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами, которых в траурных речах назвали «Небесной сотней», а во время прощания с погибшими звучала траурная песня «Идет утята …», которая стала украинским народным реквиемом. Печальный список Небесной сотни открылся 22 января 2014, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля 2014 уже насчитывалось девять погибших.

С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей — 78 человек, после 20 февраля — еще 20. Кроме Украинский, жертвами режима Януковича стали белорусы, армяне и грузины. Все они вошли к мемориалу борцов за украинскую независимость — в Небесной сотни. 104 Героям Небесной сотни тогдашний президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии — Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

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Отметим, к годовщине расстрелов на Майдане Национальный музей Революции достоинства презентовал образовательный ролик «Люди создают историю». 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский почтил события семилетней давности, напомнив о противостоянии на Майдане. Также Верховная Рада приняла постановление № 2739 в связи с годовщиной начала евромайдан и событий Революции Достоинства. Совет осудил преступный режим експрезидента Виктора Януковича. Также она предварительно одобрила процедуру заочного ареста. Бывший президент Виктор Янукович, который бежал в Россию, на годовщину расстрелов на Майдане раз назвал события Революции Достоинства «государственным переворотом». Мэр Киева Виталий Кличко почтил память Героев Небесной сотни. В день трагических событий, происходивших 18 февраля на улице Институтской и Майдане Независимости, Кличко возложил цветы на месте расстрелов украинских патриотов на Аллее Небесной сотни.