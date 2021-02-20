В Украине с 1 июля минимальную пенсию увеличат на 85 грн — с 1769 до 1854 грн. В то же время максимальная пенсия увеличится сразу на 850 грн — до 18 540 грн. Соответствующий перерасчет утвержден в бюджете Пенсионного фонда. Всего перерасчет состоится в пять этапов. В июле он будет связан с повышением прожиточного минимума. К тому же увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год). Согласно закону, украинские пенсионеры должны получать выплату, размер которой не меньше прожиточного минимума. Вместе с ростом последнего показателя пересчитают и выплаты. Также стоит отметить, что реальный прожиточный минимум в Украине значительно выше. Как говорится в данных Минсоц, даже с учетом устаревшей методики расчета, прожиточный минимум должен быть почти вдвое выше, чем действующий. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных. Добавим, что в бюджет страны закладывают устаревшие цифры. Если реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3370 грн, то в бюджете — всего лишь 1769 грн. Все пенсионеры, которые получают пенсию ниже реального прожиточного минимума, находятся за чертой бедности. Как ранее повидомляkjcm, в Украине с 1 марта должны провести плановый перерасчет (индексации) пенсий. Ориентировочно каждый украинец может получить на 11% больше расчетного размера выплаты.

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