В порту американского города Лос-Анджелес легкомоторный самолет врезался в грузовик во время аварии. Об этом сообщает CBS Los Angeles. Самолет Piper PA-32, летевший из Торранса, совершил лобовое столкновение с грузовиком. В результате катастрофы самолета погиб пилот. В то же время, водитель грузовика выжил и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Отмечается, что происшествие не повлияло на работу лос-анджелесского порта, который расположен в Сан Педро.

К слову, 14 февраля российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.