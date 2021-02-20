Причиной смерти более 40% жителей Португалии, умерших в период с 25 января по 7 февраля, стал Covid-19. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Publico. По данным ведомства, в течение 25 января — 7 февраля в стране зарегистрировано 8536 смертей. Из них 3633 были связаны с коронавируса, что составляет 42,5% от общего количества.

В Португалии подсчитали, что на январь 2021 пришлось до 50% всех смертей от Covid-19, подтвержденных с начала эпидемии.

Данные Евростата 2020 года показали, что в целом в ЕС самый высокий пик «избыточной смертности» наблюдался в ноябре — за этот месяц зафиксировали на 40% больше смертей, чем в среднем в предыдущие годы. Всего с начала эпидемии в Португалии выявлено более 794 тыс. Случаев инфицирования коронавируса, в том числе 15,8 тыс. Летальных. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 6531 новый случай коронавируса. 120 человек умерли в результате болезни. С диагнозом ковид были госпитализированы 2304 человека. Вместе с тем выздоровели от болезни 5857 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 61215 (в частности методом ПЦР — 26095, методом ИФА — 15567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 19553).

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