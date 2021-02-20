Утром 20 февраля во России произошел обвал в цехе Норильского обогатительной фабрики. В результате инцидента погибли по меньшей мере один человек Об этом сообщают росЗМИ. Отмечается, что самостоятельно спаслись два человека, еще трое вытащили из-под завалов в состоянии средней степени тяжести и передали врачам скорой. Позже один из спасенных скончался. Еще два человека считаются пропавшими, ведутся их поиски. В аварийно-спасательных мероприятиях задействовано 181 человек и 65 единиц техники.

Вероятной причиной обвала в цехе Норильского обогатительной фабрики стали ремонтные работы, которые в тот момент велись в здании.

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На прошлой неделе в России произошел обвал шахты: почти 100 человек оказались под завалами.