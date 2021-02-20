В Украине можно свободно материть украинский язык. Согласно закону об украинском языке, за это ничего не будет. В языковом законе не предусмотрено наказание граждан, пренебрежительно высказываются о языке украинской нации. Мы можем разве что публично осуждать действия таких граждан, и все.

На момент разработки закона мы предлагали пункт вроде «Публичное унижение или пренебрежение гражданами украинского языка являются противоправными». Ведь в Законе о голодоморе есть пункт, что публичное отрицание голодомора — это надругательство … и унижение достоинства … потому является противоправным ». Подобный пункт мы предлагали внести и в Закон о языке, но наше предложение отклонили.

Сегодня сложилась ситуация, когда по просторам интернета публично различные блоггеры грубо выражают свое пренебрежение к украинскому языку — средства украинской идентичности.

Заново перерыла весь языковой закон в поисках статьи, под которую подпадают действия блоггеров, которые публично матерят украинский язык — и не нашла. Таких блоггеров можно привлечь по статьям других законов, например, хулиганство, но по статьям языкового закона — нет.

В ст. 53 языкового закона говорится о защите государственного языка от публичного унижения или пренебрежения и указано, что пренебрежение не может быть в публичных выступлениях:

должностных лиц органов государственной власти,

органов власти Автономной Республики Крым,

органов местного самоуправления в Украине,

предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности,

общественных объединений, политических партий и других юридических лиц,

а также должностных лиц иностранных государств.

Матерные грубые пренебрежительные Публичные выступления блоггеров не подпадают ни под одну из вышеперечисленных категорий. Следовательно, им пренебрегать нельзя?

Я хочу ошибиться, возможно я не досмотрела, и нужна статья в законе о языке является, и все же,

Обращаюсь публично к языковому омбудсмена, который, согласно закону, подает предложения Кабинету Министров Украины о внесении изменений в законодательство по защите государственного языка.

Господин языковой омбудсмен, Тарас Кремень. Прошу подать предложение Кабинета министров Украины по внесению в закон такого изменения «Публичное унижение или пренебрежение украинского языка, главного признака идентичности украинской нации и неотделимого элемента конституционного строя — является унижением достоинства украинского народа, и подрывом конституционного строя Украины — и поэтому считается противоправным».