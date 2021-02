Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что Штаты будут поддерживать Украину в вопросах территориальной целостности и защиты от российской агрессии. Об этом глава Пентагона написал в Twitter. «Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарана. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и отданы созданию потенциала для защиты от российской агрессии », — написал Остин. Кроме того, он отметил прогресс Украины в реформировании оборонной сферы и необходимости его поддерживать.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The US is unwavering in its support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 19, 2021