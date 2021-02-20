Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что Штаты будут поддерживать Украину в вопросах территориальной целостности и защиты от российской агрессии. Об этом глава Пентагона написал в Twitter. «Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарана. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и отданы созданию потенциала для защиты от российской агрессии », — написал Остин. Кроме того, он отметил прогресс Украины в реформировании оборонной сферы и необходимости его поддерживать.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The US is unwavering in its support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 19, 2021

Также министр обороны США сообщил, что Конгресс одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности. Таран в телефонном разговоре поблагодарил народу и правительству США за помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз, а также содействие приближению к полноправному членству в НАТО. Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты в рамках программы зарубежных военных поставок продали Украину в 2020 финансовом году продукцию на сумму $ 510 500 000. За все предыдущие годы, как отмечается в докладе, общая стоимость поставок вооружений Киеву составила $ 179 200 000. Напомним, 22 января Конгресс США утвердил в должности главы Министерства обороны США генерала армии в отставке Ллойда Остина. 67-летний Остин в прошлом тесно сотрудничал с Байденом. Когда Байден был вице-президентом, Остин занимал пост заместителя начальника штаба армии и командующего войсками США в Ираке, а затем — командующего Центрального командования Вооруженных сил США.

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