Российский оппозиционер Алексей Навальный с учетом всех сроков наказания сможет выйти на свободу в 2023 году. Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев, пишет «ТАСС». «Более точно сейчас не скажу, надо считать на калькуляторе. Но, по моим подсчетам, он должен выйти летом 2023 », — заявил Кобзев. По его словам, Навальный будет содержаться в камере специального блока СИЗО «Матросская тишина», его этапируют в колонию после того, как получат текст копии приговора по делу о клевете на ветерана. Выдать копию приговора Навальному должны в течение пяти дней после объявления. Напомним, 20 февраля российском оппозиционеру вынесли приговор по делу о клевете. Согласно решению суда, Навальный признан виновным и должен выплатить штраф. В тот же день в здании Бабушкинского суда прошло заседание Мосгорсуда, который уменьшил Навальному срок заключения на 1,5 месяца. Алексея Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления «Новичком». 2 февраля суд заменил политику условный срок по «делу Ив Роше» на реальный — он должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев. Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения Навального. Суд руководствовался экстренным правилом, применяется очень редко. Отметим, Евросоюз готовит решение о санкциях за нарушения прав человека в связи с приговором в России оппозиционеру Алексею Навальному. Как сообщалось, профилактическая комиссия следственного изолятора, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, поставила политика на профилактический учет как склонного к побегу.

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