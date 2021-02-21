Кампания по вакцинации населения от Covid-19 началась в Австралии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа. Отмечается, что первой австралийкой, которая получила прививки, стала родившаяся в Польше 84-летняя Джейн Малисяк. Среди первых прививки вакциной производства Pfizer получил также премьер-министр Скотт Моррисон и главный санитарный врач страны Пол Келли. Кроме них прививки получила небольшая группа резидентов и сотрудников учреждений длительного проживания и медиков, которые работают на передовой. «Завтра начинается наша программа вакцинации, поэтому мы как передовая группа сегодня находимся здесь, чтобы передать несколько очень важных месседжей: это безопасно, это важно, и мы должны начать с наиболее уязвимых и людей на передовой», — сказал Моррисон. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант отметил, что решение сделать первые прививки политическим лидерам было принято для повышения доверия населения к вакцинам. Вскоре прививки должен получить также глава оппозиционной Рабочей партии Энтони Албаниз. Отметим, что по состоянию на субботу, на территории Австралии оставалось менее две тысячи активных случаев Covid-19. Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 6295 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 429 детей и 223 медработника. За минувшие сутки были госпитализированы 2225 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 73 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 4539 человек.