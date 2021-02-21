По меньшей мере 58 человек погибли в Соединенных Штатах Америки в результате мощного снежного шторма и сильных морозов. Об этом пишет New York Times. «По меньшей мере 58 человек погибло в регионах США, пострадавших от непогоды. Они стали жертвами отравления окисью углерода, ДТП, утоплений, пожаров и переохлаждения », — говорится в материале. Отмечается, что в разгар чрезвычайной ситуации около четырех миллионов жителей Техаса не имели доступа к электроэнергии. Только в течение трех дней на этой неделе в лечебные учреждения Техаса обратилось более 700 человек, отравившихся окисью углерода, поскольку часто люди обогревали дома углем. Как известно, зимняя непогода на этой неделе охватила часть территории США, прежде всего в южных штатах. Накануне президент США Джо Байден заявил, что в штате Техас происходит масштабная катастрофа, и приказал федеральным службам усилить меры властей штата по восстановлению районов, пострадавших от сильных зимних бурь. В Техасе сотни тысяч людей остались без электричества. -За аномальных холодов, которые накрыли южные штаты Америки, жители Техаса также вынуждены спасать морских черепах. Отмечается, что за сильных морозов, черепахи потеряли способность плавать и добывать себе пищу. Каждые 10-15 минут животных подвозят в конференц-центр на курорте Южного Техаса. Некоторые люди забирают черепах к себе домой.

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