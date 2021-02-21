Каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное получение земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности. Эксперты объяснили основные правовые вопросы в сфере земельных отношений, пишет finance.ua. Бесплатное получение земельного участка из земель государственной и коммунальной собственности:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2 гектаров;

для ведения садоводства — не более 12 соток;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах — не более 25 соток, в поселках — не более 15 соток, в городах — не более 10 соток;

для индивидуального дачного строительства — не более 10 соток;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 1 сотки;

для ведения фермерского хозяйства — в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Передача земельных участков бесплатно в собственность граждан возможна только один раз по каждому виду использования. Это означает, что вы имеете право получить в частную собственность до шести земельных участков различного целевого назначения. Алгоритм действий:

Нужно определиться, где именно вы хотите получить земельный участок и для каких целей. В этом может помочь Публичная кадастровая карта

Обратиться в сельский, поселковый, городской совет (если вопросы касаются земель коммунальной собственности, расположенных в населенных пунктах) или к Держгеокадастру (если вопрос касается земельных участков для сельскохозяйственных нужд).

Необходимые документы: копия документа, удостоверяющего личность; ходатайство с указанием целевого назначения участка и его ориентировочные размеры; графические материалы, на которых указано желаемое место расположения участка (изготовить графические материалы можно собственноручно с помощью Публичной кадастровой карты или обратиться к специалистам системы бесплатной правовой помощи); в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, нужно согласование землепользователя; в случае получения участка для ведения фермерского хозяйства, необходимые документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении. Сроки. Соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления рассматривает ходатайство в месячный срок и дает разрешение на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении. Заказать разработку проекту землеустройства в землеустроительной организации. В договоре должна быть определена стоимость и сроки выполнения работ. Проект землеустройства обязательно надо согласовать с территориальным органом Держгеокадастру и управлением по вопросам градостроительства и архитектуры местной государственной администрации или местного совета. Зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. Обратиться в территориальный орган Держгеокадастру по месту расположения земельного участка с:

заявлением о внесении сведений в Госземкадастра;

оригиналами согласованного проекту землеустройства и (при необходимости) положительного заключения экспертизы;

документацией по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

В течение 14 рабочих дней рассматривают документы и в подтверждение государственной регистрации выдают заявителю бесплатно выписка из Государственного земельного кадастра о земельном участке. Утвердить проект землеустройства по отводу земельного участка. Для этого необходимо предоставить в местный совет или территориального органа Держгеокадастру:

ходатайство об утверждении проекту землеустройства;

экземпляр согласованного проекту землеустройства;

выписку из Госземкадастра о земельном участке.

Государственная регистрация права собственности теперь уже вашего земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений. Подробнее по ссылке.