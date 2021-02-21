Уходящая неделя прошла под знаком укрепления гривны. Гривна отыграла у доллара немного, всего пять копеек, но недельный тренд снова изменился. Регулятор проводил какую-то малопонятное политику в отношении курса, то повышая его, то снова снижена. Что будет с долларом до конца зимы, читайте дальше. Эксперты — член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

В понедельник, 15 февраля, в США был выходной, там праздновали День президентов. Поэтому и у нас межбанк практически не работал, а курс доллара не менялся: как наличный, так и безналичный. Со вторника гривна начала медленно, но уверенно укрепляться. По копеечке, по две, и к пятнице она сыграла у доллара 7 копеек. В наличном продажи средний курс до пятницы опустился до 27,97 грн / доллар в продаже и в 27,78 в покупке. При этом спрэд (разница между курсом продажи и покупки) не менялся: в среднем 19-20 коп. Нацбанк в понедельник курс не трогал, а со вторника по пятницу играл ним, как кошка с мышью. Во вторник (как раз под очередной аукцион Минфина по продаже ОВГЗ) ослабил сразу на 13 копеек, до 27,97 грн / доллар, в среду укрепил на 14 копеек, в четверг вновь ослабил на 7 копеек, а в пятницу вновь укрепил на п 'я да. В итоге установил окончательный курс на выходные 27,85 грн / доллар. На копейку дороже, чем неделей ранее. На понедельник, 22 февраля, регулятор сохранил курс 27,85 грн / доллар.

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ОБЗОР КУРСА 15-19.2.2021 Infogram

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что главным драйвером изменения курса на прошлой неделе снова был Минфин, предложивший на продажу ОВГЗ на сумму почти 9500000000 грн. В том числе валютных — на 3500000000 грн. Но, по словам Александра Охрименко, значительного притока валюты на рынок это не дало, потому что ценные бумаги купили преимущественно украинские банки. «Нерезиденты этот раз были пассивны, валюту не продавали, чтобы купить ОВГЗ, хотя гривневые ценные бумаги со сроком погашения три года предлагались с доходностью более 12% годовых. То есть заработать можно было на 36% больше, чем вложить. Это не позволило гривне существенно укрепиться », — уточнил Александр Охрименко. Олег Пендзин добавил, что наличный рынок следовал по безналичному, так средний курс менялся мало, в пределах пяти копеек. Причем максимальный разброс курса как продажи, так и покупки наличных в различных банков также находился в пределах 15 копеек. Незначительное ослабление курса в начале недели эксперт объяснил негативным результатом переговоров с МВФ (транш нам в ближайшее время не дадут, поскольку, по мнению МВФ, «нет прогресса в реформах»). Андрей Шевчишин констатировал, что на рынке установился баланс между спросом и предложением. Но что за этим будет — обвал гривны или ее укрепления? «Объем продаж валюты был меньше ожидаемого, что фактически подтвердило наличие реакции инвесторов на решение Фонда, — анализирует Андрей Шевчишин. — Однако объемы только снизились, но не остановились, поэтому считаем, что речь идет о паузу. Также следует отметить снижение ставок доходности по ОВГЗ, уменьшает их привлекательность для инвесторов. На мировых рынках наблюдается рост доходности облигаций на фоне высоких инфляционных ожиданий, поэтому украинские бумаги могут и дальше терять свою привлекательность ».

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения аналитиков совпадают: до конца зимы сохранится стабильность курса наличного доллара около 28 грн / доллар, но скорее ниже, чем выше 28. Поэтому вероятно, что наличный курс, который, как известно, идет по безналичному со спрэдом 15-20 копеек на долларе, останется около 28 грн / доллар в продаже всю неделю, уверен Александр Охрименко. «Курс всю неделю будет колебаться около 28 грн / доллар», — прогнозирует и Олег Пендзин. Андрей Шевчишин также согласен, что Нацбанк продолжит поддерживать курс близким к 28 грн / доллар. Но не исключает следующей неделе его кратковременного снижения даже до 27,8 грн. Как пояснил эксперт, причиной тому могут стать аграрии, которые начнут подготовку к посевной. И для закупки горючего, семян, удобрений массово продавать запасы валюты. Пока Нацбанк отреагирует и начнет выкупать на межбанке излишки валюты, курс кратковременно может просесть. «В ближайшее время гривна сохранит относительную стабильность котировок и продолжит движение в диапазоне 27,8-27,9 гривны за доллар. Но аграрии могут избыточным предложением валюты давление на курс доллара на следующей неделе и доллар может упасть. Сдерживающей силой станет НБУ с выкупом валюты », — подытожил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты по-прежнему, не советуют осуществлять операции с наличным долларом, за исключением случаев, когда либо гривна, или доллар нужны для немедленных расчетов. Александр Охрименко предлагает открыть (или пополнить) гривневые депозиты на 1-3 месяца, это окажется выгодным примерно вдвое, чем инвестирование в доллар. «В ближайшие 3-4 месяца долларовые заначки и депозиты не принесут прибыли. Покупать доллары стоит только с целью долгосрочных инвестиций: год и более. Или если они нужны для поездок за границу или расчетов непосредственно в валюте в Украине », — уверен Андрей Шевчишин.