Сколько уже было сказано в Украину на счет формулы Алексея Навального «Кримнебутерброд»! Особенно в последнее время. Автор этих строк тоже писал на эту тему, соглашаясь, что полуостров не является бутербродом, который Россия может так вот взять и вернуть Украину, но по другой причине, чем считал Навальный, — ведь имеем в нем сотни тысяч новых переселенцев (проще сказать — колонизаторов), многочисленные военные базы (старые и новые), несметное собственность, захваченную оккупантами (и оформленную как частное имущество) и др. Понятное дело, что возвращение к ситуации начале 2014 года невозможно, никакого российского военного флота с его инфраструктурой, никаких несметных средств медиа-пропаганды, никаких «казачьих организаций» быть в Крыму не должно. Тем более не должно быть никаких «злокачественных новообразований», демографических, экономических и политических, потому что иначе полуостров останется «адской машиной» с геополитическим динамитом, подложенной под всю Европу. На уровне теоретической абстракции понятно, что Крым должен быть тщательно «почищенной» от всех имперских российских структур, от предназначенных для носителей ядерного оружия авиабаз в филиалы московских и питерских вузов (особенно много в свое время расплодилось в Севастополе), которые готовили знаменосцев «русского мира ». Понятно, что это было бы «недемократично», особенно в плане выселения тех, кого пересилили на полуостров для его превращения в «коренную Россию», однако необходимо. Было бы желание, и все эти мероприятия можно объяснить тем, кого прежде всего обходят права человека, даже когда этот человек является соучастником агрессии и оккупации. В случае свержения или самораспаду путинского режима абстрактная возможность возвращения Крыма (не только на бумаге, но и на деле) станет реальной. Поскольку в ходе исторических событий возможны разнообразные неожиданности, то следует быть готовыми использовать их в свою пользу. Ведь падение путинизма станет закономерным следствием всего, что происходило в России и с Россией в течение последних десятилетий, но форму и время такого падения спрогнозировать, пожалуй, в принципе невозможно. Однако можно с большой вероятностью предположить, что российская элита (по крайней мере, ее прагматическая часть) для «отмывания» имиджа государства и снятия международных санкций уже сейчас ищет лидера, достаточно авторитетного и харизматичного в глазах Запада — а заодно и в глазах большинства россиян. И здесь мы снова упираемся в феномен Алексея Навального в качестве оптимального для этой части российской элиты следующего лидера РФ. Именно в феномен — так нового лидера не обязательно звать так, но указанные выше качества он должен будет иметь. На искусственное выращивание «Навального прим», пока настоящий находится за решеткой, нужно время, поэтому создать «клон» российского оппозиционера будет трудновато, даже если срок заключения последнем увеличат на несколько лет. А потому, если гипотеза о стремлении определенной группы элит РФ «изменить коней на переправе» справедлива, то несмотря на подготовку «Навального прим», в нужный момент может быть уволен и настоящий Навальный в роли претендента на президентский пост. А вот тогда начнется самое интересное. Вспомним склонность западных политиков (наглядно заверенную ими во времена «Ґорбимании») едва не влюбляться в каждого мало-мальски вменяемого российского лидера. Вспомним, что и Путин сначала в глазах Запада был кем-то вроде «социал-демократа нового сорта» (термин принадлежит одной немецкой изысканной интеллектуалке с докторской степенью), который выгодно отличался трезвостью и знанием немецкого и английского на фоне Ельцина последних лет властвования. Более того: какие надежды как серьезные западные политики возлагали на «либерального Медведева», когда он заступил на президентский пост, хотя это был не более, чем «плюшевый гарант» … А сейчас Запад может закрыть глаза на некоторые не очень приятные для Украины шаги « обновленного Кремля »при условии, если произойдет внутренняя российская либерализация, будет прекращена агрессия на Донбассе и в Сирии, прекратится милитаристское проникновения в Африке и тому подобное. Шаги же эти могут заключаться в отказе от деоккупации Крыму, подкрепленной предложением референдума под международным контролем, полным выводом всех потенциальных носителей ядерного оружия и введением крымскотатарской автономии на части полуострова. И это станет главным козырем «либерального Кремля» в геополитическом соревновании за Крым. Возможность игры этим козырем ни официальный Киев, ни аналитическая сообщество Украины не обращают внимание, а зря: ведь именно крымскотатарский фактор, именно априорное во всем цивилизованном мире уважение к правам коренных народов (хотя, по большому счету, крымчане — не просто народ, а нация, причем государственно и постгеноцидная) может сыграть решающую роль в определении будущего полуострова. Вспомним: Петр Порошенко обещал крымским татарам национально-территориальную автономию — для начала хотя бы на уровне Конституции. Не сложилось. Владимир Зеленский тоже много чего обещал, а тем временем Меджлис оказался отодвинутым от Крымской платформы. Интересная картина: Европарламент признает крымцев коренным народом и призывает привлечь к работе этой платформы Меджлис, а в Киеве медлят … Ждут, когда «обновленный Кремль» создаст на полуострове новую автономию, лидеры которой уже не возлагать надежд на политически яловый Киев, а начнут ориентироваться на московскую «либеральной империи»? Не знаю … Но разве Навальный или кто-то другой будет виноват, если события пойдут по этому пути, и большинство крымчан поддержит — вследствие разочарования в ориентации на Киев — то оставление полуострова с такой автономией под руководством Москвы или его пребывания в статусе кондоминиума (общее управления и совместное владение Украины и России)? Все это, конечно, пока гипотетические предположения, но не только в физике, но и в политике нередко сбываются самые невероятные гипотезы, не так ли?