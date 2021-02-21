Президент Украины Владимир Зеленский полностью воспроизвел линию своего предшественника Петра Порошенко и даже переплюнул его в плане юридического беспредела. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

В пятницу, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

По словам Лесева, это и ряд последних событий свидетельствуют о том, что в поведении Зеленского произошел надлом и он выбрал линию Майдана. «А вот что будет дальше — это самое интересное. Зеленский и его специфическое окружение не понимают главного. Он сегодня — это как Хрущев после Сталина… Закрывая источники инакомыслия, команда Зе не решает стратегической задачи — не выпускает пара общественной ненависти, которая сегодня зашкаливает. Поэтому взорваться может что угодно где угодно и даже по совершенно аполитичному событию», — заявил писатель. В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой». С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Источник: newsone.ua