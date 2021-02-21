Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть приостановлено до парламентских выборов в России для оказания давления на Москву с требованием проведения демократических реформ. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает Reuters. Как пишет издание, министры иностранных дел ЕС должны достичь договоренности о введении санкций против союзников президента РФ Владимира Путина в ответ на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. «Замораживание может быть компромиссом», — заявил Ландсбергис. «Мы не предлагаем отменить проект, а только приостановить его. И продолжить его, когда будем иметь дело с демократически избранным российским правительством. Это на самом деле может увеличить поддержку трубопровода », — пояснил он. «Если мы поощряем Россию газовыми контрактами за репрессии против оппозиции, это не посылает правильный сигнал России и разбивает европейское единство», — добавил Ландсбергис. Парламентские выборы в РФ запланированы на сентябрь. Отметим, Государственный департамент США в докладе Конгрессу не предложил новых санкций против участников построения газопровода «Северный поток-2» — в списке только те, которые были определены предыдущей администрацией. Недавно сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока-2». Также СМИ сообщили, что Германия ищет способы убедить США отказаться от санкций против «Северного потока 2».

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