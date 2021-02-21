Музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, который является фигурантом «дела Шеремета», написал письмо, в котором сообщил, что опасается за свою жизнь в СИЗО. Письмо опубликовано на странице инициативы #FreeRiff в Facebook. Антоненко написал, что после визита в Офис генпрокурора нардепов от «Европейской солидарности» и «Голоса» из него «сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении». «Есть два момента. Первый — положительный, в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к моему освобождению из плена режима МВД. И второй — это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего устранения физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак », — отметил Антоненко. В связи с этим он отметил, что не имеет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО, не употребляет алкоголь или наркотики, следит за своим здоровьем, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и не собирается сводить счеты с жизнью, поскольку уверен в своей победе. Если с Антоненко-то случится, то он попросил «о адекватную реакцию» своих собратьев по силам спецопераций Вооруженных сил, всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.

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Ранее на этой неделе адвокат заявил, что в Антоненко в СИЗО обострилась болезнь сосудов и разрушаются зубы. Напомним, апелляционный суд Киеве 10 февраля в очередной раз отказал адвокатам ветерана АТО и певца Андрея Антоненко об изменении меры пресечения по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Как сообщалось, 3 февраля Шевченковский райсуд Киева продлил до 2 апреля включительно действие мер обвиняемым по делу об убийстве Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко, которая находится под круглосуточным домашним арестом, а также срок действия обязанностей третьей обвиняемой Яны Дугар. 19 января стало известно, что бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар приезжал в Киев, чтобы свидетельствовать по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Перед этим он опубликовал и передал Нацполиции аудиозаписи о возможной причастности белорусских властей к убийству. Макар рассказал, что о подготовке убийства Шеремета Украины предупреждали еще в 2012 году. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.