Под санкции СНБО Украины попали сеть спортивных товаров «Спортмастер», великая русская фармацевтическая компания и энергетические предприятия. Это указано в приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля, размещенном на сайте президента. В частности, санкции введены против российских компаний:

АО НПВП «Менеджемент»

АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»

АО «Фармацевт Плюс»

ООО «Дон экспорт»

ООО «ИСС-Софт»

ООО «Инда-Софт»

ООО «Роузвуд Шиппинг»

ООО «Торговый дом Донецкий уголь»

ООО «Биотек»

ООО «Гемодженикс»

ОО «Медоборудование»

ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»

Севастопольский национальный технический университет

Также под санкции СНБО попали ряд иностранных компаний, большинство из которых зарегистрированы на Виргинских островах:

Evirer LTD (ОАЭ)

Gold Natural Group Limited

Klodius Investments LTD

Sandgate Commerce LTD

Whpa Avia LTD

Sportmaster Operations Pre Ltd (сеть магазинов «Спортмастер)

Среди физических лиц, попавших под санкции пятеро граждан РФ и трое украинский:

Вацковський Константин Борисович

Донченко Виталий Валерьевич

Лисогор Сергей Викторович

Попов Михаил Юрьевич

Масленок Александр Николаевич

Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская жена Тараса Козака)

Марченко

Медведчук.

Как известно 19 февраля СНБО ввела санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции против восьми человек (среди них Виктор Медведчук и жена Оксана Марченко) Украина ввела на основании материалов Службы безопасности по поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса. Также под санкции попала Наталья Лавренюк — гражданская жена соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции СНБО вступили в силу 20 февраля.