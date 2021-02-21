Под санкции СНБО Украины попали сеть спортивных товаров «Спортмастер», великая русская фармацевтическая компания и энергетические предприятия. Это указано в приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля, размещенном на сайте президента. В частности, санкции введены против российских компаний:
- АО НПВП «Менеджемент»
- АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
- АО «Фармацевт Плюс»
- ООО «Дон экспорт»
- ООО «ИСС-Софт»
- ООО «Инда-Софт»
- ООО «Роузвуд Шиппинг»
- ООО «Торговый дом Донецкий уголь»
- ООО «Биотек»
- ООО «Гемодженикс»
- ОО «Медоборудование»
- ООО «Тосол-Синтез Трейдинг»
- Севастопольский национальный технический университет
Также под санкции СНБО попали ряд иностранных компаний, большинство из которых зарегистрированы на Виргинских островах:
- Evirer LTD (ОАЭ)
- Gold Natural Group Limited
- Klodius Investments LTD
- Sandgate Commerce LTD
- Whpa Avia LTD
- Sportmaster Operations Pre Ltd (сеть магазинов «Спортмастер)
Среди физических лиц, попавших под санкции пятеро граждан РФ и трое украинский:
- Вацковський Константин Борисович
- Донченко Виталий Валерьевич
- Лисогор Сергей Викторович
- Попов Михаил Юрьевич
- Масленок Александр Николаевич
- Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская жена Тараса Козака)
- Марченко
- Медведчук.
Как известно 19 февраля СНБО ввела санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции против восьми человек (среди них Виктор Медведчук и жена Оксана Марченко) Украина ввела на основании материалов Службы безопасности по поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса. Также под санкции попала Наталья Лавренюк — гражданская жена соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции СНБО вступили в силу 20 февраля.
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