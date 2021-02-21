За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4489 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 323 детей и 133 медработника. По этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2445 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 58 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 1557 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 27 188 (в том числе методом ПЦР — 19616, методом ИФА — 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 2875). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1304456 человек;

выздоровели — 1146073 лица;

летальных исходов — 25 103;

проведения ПЦР-тестов — 6700971.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 6295 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 429 детей и 223 медработника. За минувшие сутки были госпитализированы 2225 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 73 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 4539 человек.