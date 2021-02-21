Спецпроект «Главком а» «Письма из Луганска». Наша читательница, которая все годы войны живет в оккупированном Луганске, рассказывает о жизни за линией фронта: о том, как все начиналось, чем закончилось и можно еще что-то изменить … на языке оригинала Уже осенью 2014 года стало ясно, что рынок недвижимости на временно оккупированной территории обвалился. Отнестись к этому легко Смогли далеко не все. Для многих повисли в воздухе долги в украинских банках за заперты в «республике» квартиры, а кто-то оплатил строительство в замороженных недостроях, оставшись с повиснув в воздухе обещание нового жилья, потерявшего свою цену в зоне военного конфликта. Для кого-то покупка своей квартиры было делом последнего десятилетия, а цена на эту же квартиру упала в три и более раза в связи с войной. Да и кому нужны квартиры и дома в зоне военного конфликта? И другой вопрос, как продать эту собственность в рамках закона. Уже в октябре 2014-го стало ясно, что можно поменять свои жилищные условия за счет пустующий недвижимости выехавшим друзей. Люди искали тех, кто поживет за присмотр и оплату коммуналки. Можно было с лёгкостью найти жилье без всякой Арендное платы, а в объявлении о аренде искали порядочных людей, кто согласится жить только за оплату отопления и присмотр. Последние шесть лет стали золотым временем для тех, кто мечтал переехать из провинции в Луганск, для кого было несбыточной до 2014 года мечтой покупка своей жилплощади. Цены действительно стали смешными. Однушку в хрущевке с водой по часам можно купить за $ 5 тыс. Да, в «столице» и всего за 5000 американских долларов. Да что там квартиры такой площади, если четырехкомнатные квартиры выставляют всего за $ 8 тыс. со скромной припиской — «верхний этаж» или «угловая». По последние шесть лет особенно предприимчивые Смогли купит жилье своей мечты, а не видя своей жизни нигде, кроме «республики».

«Однушки» в хрущевке с водой почасово можно купить за $ 5 тыс.

И параллельно с этим растут долги за коммуналку в тех, кто не смогу придумать ничего лучше, чем просто запереть свое жилье и уехать. Многие считают, что эти долги спишутся, когда вернется законная украинская власть, а кто-то просто старается не думать о запертой недвижимости, держа ее для какого-то особого случая как замороженный вклад в банке. Еще одна интересная категория — просит и обязывать проведывать и оплачивать свое жилье тех, кто здесь остался, — чаще всего родителей. Это своего рода обязанность, когда пожилые родители раз в неделю обходят заперты квартиры выехавшим детей, проверяют краны, отопление и оплачивают их со своей пенсии. Хуже, если выехав, дети оставили НЕ квартиры, Которые проще запереть, а огромные дома-дворцы, содержание которых обходится в целое состояние. Вопрос присмотра таких особняков решается по-разному — часто туда переезжают жить родители или землю отдают под огороды живущих Поблизости родне за присмотр дома. В этом случае вопрос с оставленной недвижимостью можно считать решенным удачно. Снять квартиру в «республике» достаточно легко. Делается это либо через частных риелторов, кто берет за свои услуги стоимость Арендное платы за месяц, либо через сайты бесплатных объявлений. На данный момент стоимость аренды однокомнатной квартиры может быть от 2 до 10 тыс. рублей. Цена зависит от состояния квартиры, наличия воды и близости к инфраструктуре. По-прежнему можно снять жилье по дружбе за присмотр и оплату коммунальных платежей. На сегодняшний день продать и купить жилье в «республике» можно. Это можно сделать как в самой «республике» с поправкой на местный паспорт (обязательное условие), так и за её пределами, для чего к нотариусу на территорию Украины выезжают и покупатель, и продавец. Обесценивание недвижимости стало потрясения очень для многих. Кто-то успокаивает себя тем, что ситуация поменяется с приходом сюда россиян и созданием для них рабочих мест, кто-то наоборот торопится продать жилье хотя бы по какие-то деньги, потому что уже купил новую квартиру по новому месту жительства в России или Украине и здесь уже НЕ связывает ничего. Часто с жильём продают и мебель, освобождаясь таким образом от всего здесь, а Наиболее предприимчивые нанимают машины и вывозят по крупицам все — мебель, технику, вещи. Здесь многое зависит от настроений. Кто-то снимает даже сантехнику, считаю, что она пригодится в новом жилье, а кто-то с лёгкостью дарит новым жильцам всю мебель, считаю, что приобретет все в новой жизни. И эта двойственность парадоксальная. Твои друзья могут хвастается купленной квартирой в «столице» и ремонтом в ней, а другие наоборот будут радоваться тому, что продали все и уехали. Также обстоит дело и с дачами. Кто-то охотно избавляться от всего, считаю, что ему повезло еще продать все, пусть и дешево, а кто-то приобретает эти дачи несмотря на близость к линии разграничения и отсутствию воды.

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Парадоксов происходящего много во всем — твои друзья могут хвастается тем, что живут в Киеве в одной комнате вчетвером в нечеловеческих условиях, в то время как в Луганске их собственная квартира может стоят закрытой. Удачей считается иметь жилье везде, потому что это «убивает» сразу несколько зайцев. Дача в станице может обеспечить пропиской родителей и бесплатным жильём на случай пенсионных рейдов, квартира в Луганске при правильном раскладе может быть хорошим доходом, если ее сдавать. И многие весьма удачно этим пользуются, считаю, что таким образом балансируют в это непростое время. Заперты дома могут быть нелегальнымы пошивочнымы цехами или цехами по расфасовке конфет или семян. И снова это в том, что даже здесь живут и преуспевают очень многие несмотря на войну. Вам справедливо будут говорить о том, что чуть занял и чуть накопил Смогли купит себе хорошую квартиру в хорошем месте, о чем НЕ мечтали, ЕСЛИ БЫ НЕ война, и также легко будут говорить о том, что все свое имущество или вывезлы или раздали, а жилье продали, чтоб здесь НЕ связывало уже ничего. И вторые будут с некоторым презрением и легкой брезгливостью говорит о том, что сюда уже никогда НЕ вернутся, а первые будут упиваться тем, как удачно они отхватилы себя почти даром отличную квартиру в таких вот выезжающих. Еще один миф — что все долги по коммуналке спишутся, как и кредиты за жилье. Это такой перманентный миф, в який очень удобно верить, потому что долги за шесть лет у многих уехавшим исчисляются тысяч долларов и погасит их для многих уже почти невозможно. Отчего и возникает упоительная иллюзия, что все равно НЕ улицу НЕ выгонят, жилье не заберут, а с концом войны все станет на свои места.

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