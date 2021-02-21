За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Так, недалеко от населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия. Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет. Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка. На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет. С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. «Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами», — резюмируется в отчете. Напомним, главнокомандующий ВСУ назвал причину обострения на Донбассе.