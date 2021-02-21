Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что один из симптомов Covid-19 — постоянный кашель — может свидетельствовать о наличии у человека рака легких. Об этом пишет Express. По данным врачей, люди, у которых рак обнаружен на ранней стадии, имеют гораздо больше шансов прожить еще пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирован четвертая стадия этого опасного заболевания. При этом по итогам проведенного исследования оказалось, что половина людей в Юго-Восточной Англии не знает, что постоянный кашель более трех недель может быть симптомом рака легких. Кроме кашля, не проходит в течение двух-трех недель, симптомами рака могут быть инфекции грудной клетки, кровохарканье, боль при дыхании или кашле, одышка, усталость или недостаток энергии, потеря аппетита или необъяснимая потеря веса. Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 4489 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 323 детей и 133 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2445 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 58 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 1557 человек.

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