Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) на своем заседании 17 февраля одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии для ЗАО «НЭК« Укрэнерго »с 1 апреля с 293,93 до 316,08 грн / МВт-ч или на 7,5 %. Соответствующее решение было принято на заседании 17 февраля. «Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности по оптимизации тарифа, мы с готовностью сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн / МВт-ч », — заявил глава НКРЕКП Валерий Тарасюк. Согласно обоснованием об одобрении проекта соответствующего постановления НКРЕКП, основанием для повышения тарифа на передачу э / э для НЭК «Укрэнерго» на 2021 стало включение в его структуру дополнительно 1495000000 грн расходов на выплату процентов по 10250000000 грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП «Гарантированный покупатель» ( «ГарПок»). В то же время Нацкомиссия отказалась включить в тариф, по предложению «Укрэнерго», 11,350 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку «ГарПоку» в рамках ПСО для расчетов с «зеленой» генерацией. Нацкомиссия аргументировала свое решение тем, что средства в рамках бюджетной программы «Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников» могут быть включены в Государственный бюджет Украины до конца 2021 года. «Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф« Укрэнерго », но проценты я не вижу возможности не включить», — констатировал Тарасюк. Действующий тариф на передачу электроэнергии для ЗАО «ГП« Укрэнерго »размером 293,93 грн / МВт-ч был установлен постановлением НКРЕКП №2353 от 9 декабря 2020 года.

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