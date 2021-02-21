В США состоялся успешный запуск ракеты-носителя Antares, собранной с участием специалистов украинского конструкторского бюро «Южное». Об этом сообщается на сайте NASA. Запуск состоялся с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья Вирджинии. Через девять минут ракета вывела на штатную орбиту космический корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции. Его стыковка с МКС запланирована на 22 февраля. Оно будет проведено путем захвата «грузовика», что сблизилась со станцией, дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модуля Unity. Cygnus запустили по контракту NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и грузовой космический корабль. Корабль доставит на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продукты, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Это уже 15-й полет космической «грузовика» к МКС.

В составе МКС корабль пробудет примерно на три месяца, потом отстыкуется, забрав мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета, в ходе которого будут проводиться эксперименты, по командам NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. К слову, марсоход американского космического агентства NASA Perseverance ( «Настойчивость»), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю новые цветные фото поверхности Красной планеты.