На юге Нидерландов в городе Синт-Уденроде выявлена вспышка птичьего гриппа на птицефабрике. Об этом сообщается на сайте правительства страны. Отмечено, что речь может идти «о опасен (высокопатогенным) разновидность заболевания». В радиусе 1 км расположены еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах, а это около 122 тысяч кур, будет уничтожена. Для семи птицефабрик, расположенных в радиусе еще 3 км, будет осуществляться регулярное тестирование на наличие птичьего гриппа. В радиусе 10 км располагается еще 26 ферм. Для них с субботы действует запрет на транспортировку как самих птиц, так и яиц, навоза и подстилки. Ранее в субботу стало известно, что в России впервые в мире обнаружили случай заражения человека птичьим гриппом нового типа. Новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Также в частном домохозяйстве в пгт Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области обнаружен вирус птичьего гриппа (тип А субтип Н5N8).