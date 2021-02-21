Мутировавший «бразильский» штамм коронавируса обнаружили в четырех жителей Швеции. Об этом сообщает Синьхуа. В регионе Гавлеборг к северу от Стокгольма, подтвердили случаи заражения мутировавшим штаммом коронавируса у четырех человек. Ни один из них не обращался в больницу, однако власти все же обеспокоена. «Они не путешествовали за границу, но ездили внутри страны. Мы не знаем точно, как они заразились, но мы продолжаем усиленно отслеживать контакты. Это очень тревожно », — сказал региональный врач по контролю за инфекциями Шах Джалал. В начале этой недели в Швеции были подтверждены первые случаи, связанные с вариантом коронавируса, впервые выявленным в Южной Африке. По данным Worldometers, в Швеции зафиксировали 631166 случаев коронавируса, 12649 человек умерли.

Считается, что все новые штаммы более заразными, чем исходный вирус. В середине января в Швеции было обнаружено менее 100 случаев мутации, впервые обнаруженной в Великобритании. Сейчас он обнаружен в 20 из 21 региона страны, и, как полагают, на него приходится около 20 процентов всех новых инфекций.

Как сообщалось, 16 февраля, исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Он уже успел распространиться в целом в 10 странах. Отмечается, что эта разновидность коронавируса получил название B1525. Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 4489 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, вчера заболели 323 детей и 133 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2445 человек с диагнозом коронавирус. От осложнений болезни умерли 58 пациентов. Выздоровели течение минувших суток 1557 человек.