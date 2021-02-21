В Украине в воскресенье, 21 февраля, будет облачно с прояснениями. На Левобережье местами небольшой снег, на остальной территории без осадков. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Отмечается, что на дорогах сегодня возможна гололедица, на Правобережье местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 ° мороза, на Прикарпатье, в восточных и Сумской областях 5-10 ° мороза; днем 0-5 ° тепла, на Закарпатье 4-9 ° тепла.

В Киеве в воскресенье облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2 ° мороза, днем 1-3 ° тепла. Как сообщалось ранее, синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на месяц.